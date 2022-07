Ottanta volte Guccini, a Bologna una mostra dei suoi ritratti

Il volto di Francesco Guccini declinato in 80 ritratti di altrettanti caricaturisti, partendo da un'idea di un fan e facendo diventare il tutto un 'contest' online tra appassionati di disegno di tutto il mondo. Da qui l'allestimento di una mostra, inaugurata oggi a Bologna nella sede dell'Assemblea legislativa, insieme allo stesso cantautore, che ormai da tempo centellina le sue uscite pubbliche. L'esposizione 'Non so che viso avesse' è curata da Gianandrea Bianchi di World Humor Awards, Guido De Maria, regista, autore televisivo e vignettista, e Leonardo Cannistrà. 'Questa mostra è una derivazione del concorso 'World humour awards', perché Leonardo, che è l'autore della caricatura-guida della mostra, aveva vinto il terzo premio del concorso proprio con questa caricatura nel 2020', spiega Bianchi. 'E' un appassionato di Guccini. Sul web si confronta con altri caricaturisti e come soggetto caricaturale indica proprio il cantautore.Presenti all'evento di questa mattina anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che lo ha ringraziato per l'impegno artistico e civile nell'arco della sua carriera artistica e per il legame peculiare con i territori dell'Emilia-Romagna, e una folta rappresentanza di consiglieri regionali. Prima dell'inaugurazione, l'associazione culturale Lepidus ha consegnato allo scrittore, poeta e cantautore, il premio Giovannino Guareschi nell'ambito dei World Humor Awards 2022 per l'umorismo nella letteratura.'Avere Francesco Guccini qui con noi è stato un grande regalo- sottolinea Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa- un cantautore, un artista, un poeta che ha insegnato a tante generazioni che è importante lottare, è importante la libertà e ce lo ha raccontato attraverso parole bellissime'. La mostra, aperta fino al 26 agosto, è visitabile in viale Aldo Moro 50 a Bologna, dal lunedì al venerdì salvo festivi, dalle 9 alle 18 con ingresso gratuito.