Recalcati, elogio al Green Pass: 'Mai sentito così tutelato'

Svolge una 'analisi differenziale' sull'universo di chi non si vuole vaccinare e genericamente definito no-vax, distinguendo tra tre grandi categorie di persone di cui sarebbe compostoo, esclude una deriva autoritaria nell'applicazione del Green Pass giudicato strumento di libertà, anzi di 'maggiore liberta e tutela' e paragona la vaccinazione come gesto e simbolo di solidarietà.Temi e riflessioni di Massimo Recalcati, filosofo, nell'incontro stampa che ha anticipato la sua conferenza a piazzale della Rosa a Sassuolo, nell'ambito del Festival Filosofia. E che qui proponiamo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.