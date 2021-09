'Riconoscere la dignità delle persone per superare le divisioni'

Riscoprire lo spazio della socialità rispetto al tempo della fretta e riconoscere la dignità delle persone e delle idee per superare l'individualismo e le divisioni. A La Pressa la riflessione Mons. Giuliano Gazzetti, Vicario generale e della Carità dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, incontrato nel corso della presentazione, in Arcivescovado a Modena della Comunità modenese Laudato Si e dell'incontro, giovedì sera, alle ore 21, ai Giardini Ducali di Modena, tra l'Arcivescovo Erio Castellucci e Carlo Petrini, Fondatore di Slow Food.

