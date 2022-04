'Strage di alberi sull'argine della 'cassa'? Regolamento rispettato, errore è stato lasciarli crescere'

Per anni gli argini dei fiumi Secchia, Panaro e delle relative casse di espansione sono stati abbandonati e la vegetazione spontanea, che lungo le aste fluviali cresce ancora più velocemente che altrove, li ha invasi. Il regolamento che prevede che gli argini vadano mantenuti e puliti, per anni, nella maggior parte dei tratti arginali, non è stato onorato. Le ragioni sembrerebbero diverse, ma principalmente legate, come sempre succede e quasi sempre viene detto, alla mancanza di risorse. Magari dirottate altrove, compresi grandi eventi come le olimpiadi invernali. Quando, soprattutto dopo l'alluvione del 2014, a Modena causata della rottura dell'argine del Secchia, si è nuovamente rimesso mano alla manutenzione degli argini e al taglio di grandi piante, i grandi apparati radicali rimasti nel terreno a marcire hanno creato spazio ad infiltrazioni, indebolendo gli argini stessi.'Sulla base del regolamento andava fatto perché gli argini, sottolineo gli argini, devono essere 'liberi' dalla vegetazione, anche se piange il cuore vedere tutto ciò - spiega Massimo Neviani, del Comitato Salute Ambientale di Campogalliano con il quale ci siamo recati sull'argine della cassa di espansione interessato dai lavori. 'Il problema è che questi alberi non andavano fatti crescere. Il punto oggi è che nessuno sa quali conseguenze sul lungo periodo potrebbero esserci a seguito dell'effetto della presenza di queste decine di grandi apparati radicali all'interno dell'argine che gradualmente marciranno lasciando spazi a fessure e spazi nella struttura. Le conseguenze sul lungo periodo, in termini di sicurezza idraulica, sono imprevedibili'