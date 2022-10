Caro bollette: 10 consigli per risparmiare senza subire il freddo

Mai come in questo periodo i cittadini italiani, e non solo, sono alle prese con l’inflazione ed il caro bollette.La dipendenza dal gas russo della maggior parte dei paesi europei, correlata allo scoppio del conflitto in Ucraina e alla successiva riduzione progressiva delle forniture da parte di Gazprom, colosso energetico russo, unite all’andamento dei mercati mondiali del gas, ha condotto verso una situazione irreversibile caratterizzata da un aumento esorbitante del prezzo dei combustili fossili e di conseguenza del costo delle bollette.Anche se l’Unione Europea dovesse sganciarsi definitivamente dalle importazioni russe, i costi sarebbero comunque molto più alti rispetto a quelli pre-pandemia, siamo quindi in un vincolo cieco senza possibilità di inversione; è necessario che la classe dirigente italiana si rimbocchi le maniche per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte a questa crisi economica, riflettendo anche su quali possano essere le strategie future per migliorare la situazione.In attesa che il primo decreto Aiuti del governo Meloni venga emanato, ci sono dei semplici accorgimenti che ognuno di noi può mettere in atto per risparmiare notevolmente sul costo di luce e gas alla fine del mese.Cosa possiamo fare per abbassare il costo delle bollette?Di seguito alcuni consigli da parte della Agenzia immobiliare, Studio Aurora Per i residenti nelle zone di Bastiglia, Bomporto, Sorbara, San Prospero e Ravarino è possibile attivare il servizio di newsletter della agenzia e ricevere gratuitamente gli articoli sulla storia dell'Unione dei Comuni del Sorbara e novità che ruotano intorno al mondo della Casa. Da oggi, ogni due settimane, La Pressa ospiterà ogni 15 giorni un approfondimento in collaborazione con lo Studio.Ecco i suggerimenti:1.fai la lavatrice e la lavastoviglie solo se a pieno carico, sfrutta il programma ECO, prediligi temperature basse, stendi i panni e lasciali asciugare a temperatura ambiente invece che usare l’asciugatrice o in alternativa utilizzala solo per i capi già centrifugati in lavatrice.2. Fai raffreddare il cibo prima di metterlo in frigorifero, sistema accuratamente e disponi con ordine gli alimenti sugli scaffali inserendo nella parte anteriore quelli da consumare nel più breve tempo possibile, non lasciare per più di qualche minuto la porta del frigo aperta e ricordati di sbrinare regolarmente.3. Usa i coperchi per far bollire l’acqua e cucinare ed utilizza pentole a pressione; il forno a microonde è da preferire al forno elettrico tradizionale, in alternativa acquista i modelli di forno da 60 cm che rispetto a quelli più larghi, da 90 cm, consumano il 150% di energia in meno.4. Occupati periodicamente della manutenzione di ciascun elettrodomestico e, in caso sia necessario un nuovo acquisto, controlla sempre la classe energetica degli oggetti commercializzati, più è alta l’efficienza minore sarà il consumo di energia. Acquista preferibilmente un prodotto di classe A.5. Sostituisci le vecchie lampadine con lampade a LED che permettono un risparmio del 90% rispetto alle tradizionali a incandescenza e del 70% rispetto alle fluorescenti. Per il soffitto sono indicate quelle da 10-20 W, per i tavoli da studio o lavoro quelle da 5-10 W e per i comodini quelle da 3-5 W.6. Scegli uno scaldacqua (boiler o scaldabagno) a pompa di calore invece che elettrico, il risparmio è del 75%.7. assicurati che le luci e i televisori non rimangano accesi inutilmente, non lasciare il caricabatterie attaccato alla presa di corrente se non necessario, preferibilmente utilizza multiprese con interruttore, scollega dalle reti elettriche tutti i dispositivi non più adoperati e imposta il pc e il cellulare in modalità risparmio energetico.8. Fai docce brevi, per non più di 5 minuti, evita di aprire il getto con troppo anticipo e regolalo alla giusta intensità.9. Non far scorrere l’acqua quando ti insaponi.10. Imposta la temperatura interna della casa a 19 C° nella zona giorno e a 16-17 C° nella zona notte, indossando vestiti più pesanti. Considera che per ogni grado in meno si risparmia circa l’8% della spesa in bolletta.Il freddo è ormai alle porte e per combatterlo dobbiamo fare uso di tutti gli strumenti possibili. In commercio sono disponibili molti accessori termici utili alla causa, tra questi vi consigliamo:1. coprimaterasso termico/coperta elettrica;2. scaldapiedi elettrico;3. scaldacollo termico;4. termoforo elettrico per cervicale, schiena e addome;5. cuscinetto riscaldante elettrico.