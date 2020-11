Elezioni USA: ancora testa a testa Biden-Trump

L'unica certezza ora che non smentisce le previsioni è la grande affluenza ai seggi. Le altre certezze e previsioni sulla vittoria di Biden iniziano invece a sfumare. L'attuale Presidente si è aggiudicato alcuni stati in bilico, ribaltando quegli scenari che volevano Biden vincere con grande margine. Per ora l'unico stato che cambia padrone è l'Arizona che si colora di blu. Trump invece vince in Florida

Decisivi saranno gli stati della Rust Belt, nel Midwest, ma potrebbero volerci diversi giorni prima di un verdetto definitivo perché Michigan, Wisconsin e Pennsylvania non annunceranno nemmeno oggi il vincitore.