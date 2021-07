Allerta meteo, in arrivo pioggia vento e grandine

Dopo il caldo del weekend, domani in Emilia-Romagna arriva il maltempo, preannunciato oggi dall'allerta meteo della Protezione civile: da domani mattina son attesi dei temporali. Ma sono previste anche raffiche di vento di forte intensità e probabile grandine, il tutto dovuto a una perturbazione che attraverserà la regione. Le piogge saranno più probabili sul settore appenninico e su quello settentrionale della pianura. La perturbazione attraverserà l'Emilia-Romagna partendo da nord, spostandosi poi sul settore centro-orientale. Il maltempo dovrebbe gradualmente attenuarsi in serata. Per quanto riguarda il vento, l'Arpae segnala che, 'le raffiche saranno da deboli a moderate, dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi in particolare sulle aree del crinale appenninico', mentre sulla costa saranno 'a prevalente regime di brezza sulla costa', ma tendenti, dalla serata, a spostarsi 'sul settore centro-orientale della regione'. Anche la temperatura è in calo, segnala l'Arpae, con le minime 'intorno ai 21-23 gradi in pianura', ma 'lievemente superiori lungo la costa', e le massime 'comprese tra 32 e 34 gradi'.Nella foto Vigili del Fuoco al lavoro alcuni giorni fa durante il nubifragio che ha colpito la bassa modenese