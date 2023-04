Venerdì Santo: a Pavullo via Crucis vivente e a Gaiato si benedice il pane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Limitata o annullata gli scorsi anni per l'emergenza Covid, torna quest'anno, nel venerdì Santo, la via Crucis Vivente a Pavillo. Organizzata dall'Associazione Volontari Ospedalieri si terrà dalle ore 21 presso l'area della chiesa dei Frati, e della casa 'Francesco e Chiara'. La prima stazione coincide con la rappresentazione dell'ultima cena, sull'altare dalla chiesa. Da qui la processione che si svolgerà lungo il percorso permamente allestito da anni per volere del compianto padre Sebastiano Bernardini fino alla Grotta di Lourdes. Lì è stata allestito lo scenario dell'ultima stazione, raffigurante la crocifissione di Gesù. La via Crucis rappresenta un momento intenso sotto l'aspetto religioso ma anche di socialità dell'intera comunità che anche quest'anno, sotto l'organizzazione di Ivana Tadolini, prevede la partecipazione di moltissimi giovani.



Il venerdì Santo avrà un altro momento particolare legato alla tradizione, già nel primo pomeriggio. Alle ore 15 alla chiesa parrocchiale si terrà la funzione religiosa pasquale e, a seguire, la distribuzione del pane benedetto per le famiglie.