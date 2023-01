Alle Tatoo disegna le divise di Volley Modena

La presentazione della maglia da gioco della squadra femminile di serie B1 a soliera, al museo del tatuaggio

Si è svolta, presso il MAT75, museo del tatuaggio a Limidi (MO) la presentazione delle nuove divise da gioco della Serie B1 femminile di Volley Modena. Le divise, targate Kappa e disegnate da Alle Tattoo, rievocano i colori sociali della città e grazie a questa preziosa collaborazione, consacrano il forte legame con il territorio.



“La collaborazione è nata dalla passione per Modena ed il voler stare sempre in mezzo ai giovani” - AlleTatoo, 'vecchia' conoscenza di Modena Volley. “Con Alle ci conosciamo da tempo - afferma Mirco Muzzioli - abbiamo messo insieme arte e sport ed è uscita una cosa molto bella”. Un motivo di orgoglio in più per tutto lo staff di rappresentare la società









Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.