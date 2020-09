Il Modena perde a Monopoli, ma non è un gioco: fuori da Coppa Italia

La prima partita ufficiale è andata...male. Contro il Monopoli finisce 1-0 e per il Modena significa eliminazione in Coppa Italia. Già al primo turno. Risultato finale 1-0, decisiva una rete siglata al 78' dal neo acquisto Paolucci.



A fine gara le parole del tecnico Michele Mignani non lasciano spazio a recriminazioni: “E’ stato un match equilibrato – ha affermato – il Modena ha tenuto abbastanza bene in campo, nel primo tempo ci sono state delle occasioni da gol. Nella ripresa è passato il Monopoli sfruttando un nostro errore dove abbiamo gestito male un pallone in uscita”. Ma al di là del fatto tecnico la squadra, stando alle parole di Mignani, appare già stanca.

“Innanzitutto dobbiamo recuperare energie e possibilmente trovarne qualcuna' - afferma. Mi aspetto di cominciare bene il campionato. In due giorni non si può cambiare tantissimo, mi aspetto di crescere sotto l’aspetto caratteriale e di fare risultato”.



Foto Fiocchi da Modena FC 2018