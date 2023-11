Martin sbaglia il finale, Bagnaia di nuovo campione del mondo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Prova il sorpasso interno a Marc Marquez, ma quando questo chiude regolarmente, con metà moto ancora davanti a lui, Martin si scontra. Marquez viene disarcionato dalla moto,vola e carambola per metri, mentre Martin finisce nel ghiaione. Nessuna conseguenza fisica per lui, enorme sul morale. Torna ai box e scoppia in lacrime tra gli applusi del team suo e di quello di quello della Ducati ufficiale, con Davide Tardozzi che lo abbraccia.



Bagnaia dichiererà di non avere visto subito il cartello che gli indicava l'uscita di scena di Martin e quando se ne rende conto, molla il gas e un Binder scatenato lo supera. Dura poco. Bagnaia si rimette davanti e vince, laureandosi campione del mondo per la seconda volta il moto GP, il terzo nel motomondiale se si considera quello in Moto 2. Completano il podio Fabio di Giannantonio e Johan Zarco.



'E' un sogno! Il sabato ci fa penare sempre poi la domenica siamo sempre i più forti. E' stata una stagione bella, Barcellona ha influito un po' troppo. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara', ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo contemporaneamente anche la gara: è fantastico, meglio di così non potevo chiedere'.



'Straordinario Francesco Bagnaia che vince a Valencia e si conferma campione del mondo della MotoGp - così la premier Giorgia Meloni si complimenta con il pilota in un post sui social, con la foto del campione - per il secondo anno consecutivo con la sua Ducati. Grandissimo 'Pecco', anche quest'anno ci hai fatto sognare. Orgoglio italiano'.