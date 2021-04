Pentathlon: la modenese Elisa Sala campionessa italiana U19

Grande prestazione dell'atleta Pentathlon Modena Elisa Sala, che nel weekend si è laureata nuova campionessa italiana Under 19 di pentathlon moderno.Settima nel nuoto stile libero sui 200 metri, seconda nella scherma con un girone all'italiana, classificandosi prima e chiudendo la competizione con 1032 punti nel laser run, che comprende una serie di tiro e gli 800 metri di corsa ripetuti quattro volte di seguito.Con questo risultato Elisa stacca il pass per i Mondiali e gli Europei Under 19.Prestazione da sottolineare anche per Edoardo Gilioli, che si è classificato quinto nella categoria Under 19 maschile, raccogliendo un decimo posto nella scherma, l'undicesima piazza nel nuoto e un ottimoterzo posto nel laser run, arrivando a ottenere in totale 1102 punti.Eccellente traguardo raggiunto dalla squadra femminile Under 15 che ha classificato tutte le atlete nei primi venti posti, in questo ordine: Nina Samardzic seconda, Giulia Fancelli quarta, Alessia Cantoquinta, Viola Azzara' sesta, Giulia Silvestri nona, Alessia Malaguti dodicesima e Matilde Quaranta diciannovesima.Le ragazze hanno disputato una gara che consiste nel nuoto, 100 metri stile libero e nel Laser Run con una serie di tiro e 400 metri di corsa ripetuti tre volte di seguito, arrivando prime nella competizione a squadre collezionando 2254 punti in totale.Ultimo ma non meno importante e bravo è Matteo Nocetti, che si è classificato quinto nella categoria Under 15 nella gara analoga alle sue compagneRiccardo Riva