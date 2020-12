Perez vince a Sakhir davanti a Ocon e Stroll, disastro Ferrari

Sergio Perez, a sorpresa, ha vinto ieri ill Gran Premio di Sakhir in Bahrain, penultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota della Racing Point ha preceduto la Renault di Esteban Ocon e il compagno di scuderia Lance Stroll. Il messicano, colpito al via dalla Ferrari di Charles Leclerc, poi costretto al ritiro insieme a Max Verstappen, chiude davanti a tutti approfittando di un doppio errore durante il pit stop della Mercedes, che prima sbaglia gomme sulla vettura di George Russell, all’esordio sulla vettura che appartiene a Lewis Hamilton, fermato dal Covid-19, e poi con Valtteri Bottas. Ai piedi del podio la McLaren di Carlos Sainz che chiude davanti alla Renault di Daniel Ricciardo e alla Red Bull di Alexander Albon. A completare la top ten, infine, l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat, le due Mercedes di Bottas e Russell e la McLaren di Lando Norris. Prestazione da dimenticare, invece, per la Ferrari con l’incidente di Leclerc al primo giro e Sebastian Vettel a chiudere 12esimo, fuori dalla zona punti.

