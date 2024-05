Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'inizio d'anno è stato molto positivo: i ricavi e i profitti sono cresciuti a doppia cifra conconsegne stabili. Un risultato ottenuto grazie a un mix prodotti e geografico ancora più forte, oltre al maggior contributo delle personalizzazioni. La nostra strategia, focalizzata sulla crescita del valore e non sui volumi, si è confermata vincente', ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, che ha aggiunto: 'In linea con questa strategia sta proseguendo nei tempi previsti l'esecuzione del nostro piano industriale, con l'arricchimento della gamma vetture grazie al recente lancio della 12C ilindri e della 12 Cilindri Spider'.Dopo i conti, però, nonostante abbia soddisfatto le stime degli analisti, il titolo Ferrari scivola in Borsa e cede il 4,7% a 378,8 euro. 'A noi interessa mantenere le promesse che abbiamo fatto'. Così l'amministratore delegato della casa di Maranello, Benedetto Vigna, ha commentato la reazione del mercato. 'Non puntiamo ai fuochi d'artificio che sono di breve durata e non rendono nel lungo periodo, è una maratona. Si impara anche dalle reazioni di Borsa'.