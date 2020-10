Poker Carpi al Cabassi: 4-1 all'Arezzo

Trionfo Carpi al Cabassi. I biancorossi tornano alla vittoria con 4-1 che fa sconti ad un Arezzo condannato a rimanere sul fondo della classifica. Carpi con qualche carenza nel primo tempo. Tanti gli spazi lasciati alla squadra ospite, tradotti nel primo gol del momentaneo vantaggio. Perché non è nemmeno la mezz'ora che per l'Arezzo la parabola della gara diventa discendente. Al 21' calcio di rigore per il Carpi, realizzato da Biasci. Si passa alla ripresa, con un Carpi che mette il turno. Una ingenuità della difesa avversaria porta al secondo rigore a favore del Carpi. Biasci realizza la doppietta ed il vantaggio biancorosso. Botta psicologica irrecuperabile per l'Arezzo. Il Carpi è inarrestabile. Arriva la terza rete di con il tiro di Bellini e fa poker con Ferretti. I biancorossi salgono a quota 10 punti, in piena zona Play-off.



Il tabellino



Carpi Fc 1909 (3-4-1-2): Rossini; Sabotic, Venturi, Varoli (1’st Carletti); Bayeye (31’st Marcellusi), Ghion, Fofana, Martorelli (22’st Gozzi); Maurizi (11’st Bellini) ; Giovannini, Biasci (31’st Ferretti). All. Pochesci

A disposizione: Rossi, Varga, Gozzi, Danovaro, Ferri, Offidani, Sassi, Ridzal, Ferretti.

Arezzo (4-4-2): Tamma, Mosti, Maggioni (2’st Nader), Bonaccorsi, Borghini (36’st Di Nardo); Baldan, Foglia, Males (36’st Picchi), Bartoletti (36’st Merola); Cutolo, Pesenti (22’pt Cipolletta). All. Potenza

A disposizione: Loliva, Sportelli, Gilli, Sané, Sussi.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Reti: Bartoletti al 5′, Biasci rig. al 21’pt e rig. al 17’st, Bellini al 41’st, Ferretti al 44’st

Ammoniti: Borghini (A)

Espulsi: Bonaccorsi al 9’pt

Recupero: pt 1′ – st 4′



Foto: Vignola - Carpifc.com