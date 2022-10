Tragedia a Misano: muore pilota 27enne, grave un 31enne

Un'altra tragedia ha colpito oggi il mondo del motociclismo. Un pilota è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio al circuito di Misano a Rimini, durante il secondo giro della gara di moto classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.É morto il romano Federico Esposto (), 27 anni, mentre Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Cesena.Dopo l'incidente, la manifestazione, con 360 piloti impegnati in diversi challenge, è stata chiusa. 'La Fmi, il Misano World Circuit e l'organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti', scrivono gli organizzatori.

