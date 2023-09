Us Open: Sinner vola agli ottavi, lo attende Zeverev

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Agli ottavi l’azzurro troverà Alexander Zverev che ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set con il punteggio di 6-7 (2) 7-6 (8) 6-1 6-1. I precenti vedono 3 volte vincitore Zverev e una Sinner a Roland Garros nel 2020. Quesdta volya i favori del pronostico sono per l’azzuro ma certamente sarà un’altra partita tutta da vedere.Vita facile per il numero 3 del tabellone Daniil Medvedev, che ha battuto l’argentino Sebastian Baez in tre set: 6-2 6-2 7-6 (6). Il russo agli ottavi troverà Alex De Minaur che ha avuto la meglio su Nicolas Jarry per 6-1, 6-3, 6-2.In campo femminile si ferma al terzo turno la corsa di Lucia Bronzetti, unica azzurra ancora in tabellone negli Us Open femminili. Mai così avanti in un Major, la 24enne riminese di Villa Verucchio, numero 76 Wta, deve arrendersi alla cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23, per 6-3 4-6 6-4 dopo dueore e 39 minuti di gioco.Non mancano i rimpianti all’azzurra, avanti 4-2 nel terzo parziale. Avanza agli ottavi Jessica Pegula: l’americana ha avuto la meglio sull’ucraina Elina Svitolina superata con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2. Avanza la numero 5 Ons Jabeur che elimina Marie Bozkova, superandola per 5-7, 7-6(5), 6-3. Accedono al turno successivo anche l’americana Peyton Stearns che si impone per 6-4, 6-3 sulla britannica Katie Boulter e la ceca Markèta Vondrousova che ha battuto facilmente Ekaterina Aleksandrova per 6-2, 6-1.