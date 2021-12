Volley superlega: Modena vince ancora, Taranto KO

La Leo Shoes PerkinElmer di Andrea Giani vince al PalaPanini con Taranto nel dodicesimo turno di Superlega.Leo Shoes PerkinElmer Modena - Gioiella Prisma Taranto 3-1 (17-25, 27-25, 25-19, 25-16)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth E. 21, Mazzone 12, Abdel-Aziz 21, Van Garderen 11, Stankovic 5, Gollini (L), Sanguinetti 0, Rossini (L). N.E. Leal, Ngapeth S., Salsi. All. Giani.Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 1, De Barros Ferreira 10, Di Martino 8, Stefani 18, Gironi 7, Alletti 10, Pochini (L), Randazzo 9, Laurenzano (L), Freimanis 0, Sabbi 1, Dosanjh 0. N.E. All. Di Pinto.ARBITRI: Cerra, Florian. NOTE - durata set: 24', 35', 25', 26'; tot: 110'.MVP – Abdel-Aziz (Leo Shoes PerkinElmer Modena)con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Van Garderen, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.che arriva al 6-10. Spingono forte Falaschi e compagni, Taranto va sull’11-17. I pugliesi si portano sul 17-24, Modena è in grande difficoltà. La Prisma chiude 17-25 il primo parziale.la Leo Shoes PerkinElmer si porta sull’8-5. Non si fermano i gialli che vanno sul 14-11. La Gioiella Prisma Taranto non molla, 22-20. La Leo Shoes PerkinElmer chiude il parziale 27-25, è 1-1.partono forte i gialli che vanno sull’11-8. Bruno e compagni trovano buona efficienza nel sideout, 17-13. L’ace di Abdel-Aziz porta Modena sul 20-16. Ngapeth chiude il parziale 25-19, è 2-1.Modena va sul 6-4. Vanno sul 15-11 Ngapeth e compagni che poi chiudono il parziale 25-16 e 3-1 il match.