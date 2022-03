Volley superlega: Leo Shoes cade a Taranto

La Leo Shoes PerkinElmer perde 3-1 a Taranto nella dodicesima di ritornoGioiella Prisma Taranto - Leo Shoes PerkinElmer Modena 3-1 (25-21, 25-23, 17-25, 25-19)Gioiella Prisma Taranto: Falaschi 2, De Barros Ferreira 15, Di Martino 11, Stefani 20, Randazzo 20, Alletti 8, Pochini (L), Laurenzano (L), Dosanjh 0, Gironi 1. N.E. Freimanis, Sabbi. All. Di Pinto.Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 4, Ngapeth E. 16, Mazzone 8, Sala 1, Leal 20, Stankovic 2, Sanguinetti 4, Van Garderen 8, Gollini (L), Rossini (L). N.E. Ngapeth S., Salsi. All. Giani.ARBITRI: Cappello, Piperata. NOTE - durata set: 29', 32', 25', 28'; tot: 114'.MVP – Randazzo (Gioiella Prisma Taranto)La Leo Shoes PerkinElmer di Andrea Giani perde a Taranto nel dodicesimo turno di ritorno di Superlega. Modena parte con la diagonale Bruno-Sala con Abdel-Aziz out per un problema al polso destro, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini.Taranto inizia il match con la diagonale Falaschi - Stefani, Alletti - Di Martino sono i centrali, Randazzo-Joao le bande, Laurenzano il libero. E’ equilibrato l’inizio del match con le due squadre che tengono il servizio senza grandi problemi, poi è break Taranto, 9-10. Non si fermano i pugliesi che arrivano al 10-15. Si arriva al 18-23 con Van Garderen che è entrato al posto di Sala. Taranto chiude 21-25 il primo parziale.la Leo Shoes PerkinElmer cambia marcia e si porta sul 13-8. Resta avanti Modena, ma Taranto alza i giri del motore, 19-18. Arriva al 24-22 la Prisma che poi chiude 25-23 il secondo parziale.Modena scappa sul 6-0 con un inizio rabbioso. Arriva al 14-10 la Leo Shoes PerkinElmer con Bruno che trova bene i suoi avanti. Modena chiude 25-17 il set, è 1-2.è monologo Taranto, 6-11 con Modena in grande difficoltà. Va sul 10-16 la Gioiella Prisma guidata da Falaschi. Taranto chiude 19-25 il set e 1-3 il match,