9 novembre, giorno della libertà: la caduta del muro che anche le istituzioni non ricordano più

Ci sono date che la legge obbligherebbe a non dimenticare, eppure il tempo e la distrazione della politica riescono nell'impresa di sbiadirle. Cade oggi il Giorno della Libertà, una ricorrenza che fu istituita esattamente 21 anni fa sotto il Governo Berlusconi II, con la Legge 15 aprile 2005, n. 61, approvata dal Parlamento italiano per celebrare il crollo del Muro di Berlino (avvenuto il 9 novembre 1989) come l'evento simbolo della fine dei totalitarismi e della liberazione dei popoli oppressi.

La norma parla chiaro: all'articolo 1, il testo sancisce ufficialmente che 'la Repubblica italiana dichiara il 9 novembre 'Giorno della libertà', quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo'. Ventuno anni fa lo Stato metteva nero su bianco la necessità di promuovere, in particolare nelle scuole e negli uffici pubblici, iniziative di riflessione, dibattiti e cerimonie per valorizzare il significato profondo di questo impianto normativo.

Oggi, nel 2026, la realtà racconta una storia diversa, quasi contraria a quella che aveva ispirato la legge. Anche a livello istituzionale.

