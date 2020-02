La ricetta: muffin di polenta e salsiccia con crema di sedano

Ed ecco la prima ricetta della rubrica Giulia's Taste, uno spazio interamente dedicato all’enogastronomia della nostra Provincia e alla valorizzazione dei prodotti che offre.



INGREDIENTI PER 6 PERSONE

65 g di farina di mais istantanea

80 g di maizena

5g di lievito per pizza

1 uovo

100 g di salsiccia sgranata

40 g di parmigiano

140 ml di panna

50 ml di latte

3 coste di sedano

1 patata

brodo vegetale, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

In una terrina capiente mescolare la farina di mais istantanea, la maizena, il lievito ed il parmigiano. In un’altra terrina mescolare la panna, il latte e l’uovo. A questo punto, unire i liquidi alle farine, avendo cura di mescolare con attenzione. Incorporare la salsiccia, precedentemente rosolata in padella con un po’ d’olio, al composto.

Versare l’impasto ottenuto nei pirottini imburrati e cuocere in forno a 175° per 25 minuti.

Nel frattempo preparate la crema di sedano.





SALSA

Prendere il sedano, togliere i filamenti e, dopo averlo tagliato a tocchetti, lo si mette in una casseruola, foglie comprese, con un paio di mestoli di brodo vegetale ed una patata cruda, tagliata finemente. Mescolare il tutto fino al raggiungimento di una crema dalla densità regolare, allungando il composto con del brodo vegetale al bisogno. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, filtrare la crema attraverso uno chinoise.

Servire il Muffin caldo, con la salsa tiepida in accompagnamento.

Questo piatto è gluten free, ma nel caso vogliate renderlo vegetariano vi basta sostituire la salsiccia, con della caciotta, magari di Sestola.



Giulia Volpe