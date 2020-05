Un pranzo tra sogno e realtà

Finalmente si può tornare a mangiare fuori e non mi sono lasciata sfuggire l’occasione di poter dare qualcosa ad un posto che mi ha già regalato qualche bel pranzo in passato: il Filatoio.Appena si entra si rimane subito colpiti dal locale, bellissimo e arredato divinamente, con un sapiente utilizzo delle luci e dei materiali. Mi sono accomodata al mio tavolo e la fanciulla in sala mi ha illustrato il menù del giorno: un primo, un secondo, volendo un dolce, il tutto vegetariano e sempre diverso. Siamo partiti con degli spatzle di spinaci su crema di zucchine, finiti con mandorle intere. Delicati, ma comunque gustosi. Come secondo mi è stato servito un tortino di verdura di stagione accompagnato da una misticanza e, a decorare, qualche seme di chia. Sostanzioso, grazie anche alla presenza dell’uovo nell’impasto, ma leggero. Non fa abbioccare insomma.Per chiudere ammetto che non ho resistito alla torta al limone, semplice e buona, servita con una crema pasticcera calda. Spettacolo. Premetto che ho testato il locale sempre e solo a pranzo, detto ciò la cucina è semplice, ma comunque curata.Il servizio è impeccabile. L’atmosfera regala grande pace, è in grado di farti estraniare dal mondo frenetico al di fuori. Non vedo l’ora di poter partecipare a qualche evento serale. Vengono, infatti, spesso organizzate delle letture durante la cena, rassegne artistiche, laboratori o cene a tema. Dà l’idea di qualcosa di magico.Lasciatevi trasportare.