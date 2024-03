Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre a Fantozzi i più amati personaggi della saga sono: la moglie Pina, la mostruosa figlia Mariangela, la signorina Silvani e il ragionier Filini. Il regista, del primo film ideato da Villaggio, è stato Luciano Salce, investito dell'arduo compito di replicare anche i successi che l'artista genovese, era riuscito ad ottenere in televisione. Grazie ai suoi sketch con l'impacciatissimo Fracchia e il folle prestigiatore Kranz, Paolo Villaggio era diventato popolare dopo la trasmissione della domenica nel 1968.Nel suo primo film, Fantozzi, incarna la figura del ragioniere vittima di se stesso e del sogno borghese di una vita confortevole anche se mediocre. Il film incontra il favore di tutti, diventa campione d'incassi e Fantozzi si afferma come grande maschera dei nostri tempi. Il primo film resta scolpito nella mente degli spettatori per la sua potenza satirica, l'efficacia comica e la straordinaria empatia del protagonista.Paolo Villaggio riesce, con la sua simpatia straordinaria, a comunicare con forza il disagio sociale ed esistenziale degli anni 70, che resta ancora immutato fino ai giorni nostri.