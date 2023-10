Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Joseph Wresinski si riunirono sul sagrato dei Diritti umani, al Trocadero. Nel 1992 l'Onu diede ufficialità alla ricorrenza e da quell'anno, sempre il 17 ottobre si ricorda questo evento.La giornata internazionale della povertà è una ricorrenza importante che richiama l'attenzione su un fenomeno in forte crescita. L'ONU vuole combattere la miseria attraverso il rafforzamento della coesione sociale e combattere l'esclusione sociale.A tale scopo si sono messi in essere strumenti giuridici: la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e la Carta Sociale Europea che comprende anche il diritto alla protezione contro la povertà e il diritto di alloggio. Ogni anno poi, il Consiglio d'Europa, organizza una cerimonia davanti alla riproduzione della pietra commemorativa, simbolo del rifiuto della povertà, sul piazzale del Palais de l'Europe, a Strasburgo.Padre Wresinski sintetizzò il rifiuto alla miseria con queste parole: 'laddove gli uomini sono condannati a vivere nella povertà, i diritti dell'uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un valore sacro'.