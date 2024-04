Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'evento di Chernobyl è un incidente nucleare classificato come catastrofico, che mise in moto una nube radioattiva che spaventò il mondo intero.L'assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 26 aprile è la Giornata Internazionale in Commemorazione del disastro di Chernobyl.In molte scuole italiane, durante la lezione di Educazione Civica e in occasione di questa Giornata commemorativa, viene letto il romanzo, di Nicoletta Bortolotti, dal titolo 'Quelle in cielo non erano stelle' che apre una prospettiva diversa, quella dell'accoglienza dei bambini ucraini e bielorussi, i 'Bambini di Chernobyl' nel nostro Paese.Le organizzazioni delle Nazioni Unite e le principali ONG hanno poi lanciato oltre 230 progetti di ricerca e di assistenza nei settori della salute.