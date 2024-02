Il miracolo della Madonna del Conforto: 15 febbraio 1796

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'immagine, di terracotta, raffigurante la Madonna di Provenzano, appesa al muro di una cantina, si illuminò a seguito delle preghiere di alcuni fedeli.La Vergine emanò bagliori così forti 'come se avesse sul petto diamanti e rubini'.Quando l'immagine sacra cessò di risplendere, la patina scura che la ricopriva scomparse, restituendo alla terracotta l'originale aspetto limpido e pulito. Da quel momento il terremoto cessò di flagellare Arezzo. I testimoni del Miracolo diffusero la notizia in tutta la città. In poche ore la cantina si riempì di persone desiderose di vedere con i propri occhi l'immagine Sacra. Da quel momento gli aretini interpretarono l'accaduto come un segno dell'amore e della protezione di Maria e ribattezzarono l'immagine 'Madonna del Conforto'.

Il Vescovo di Arezzo, Monsignor Marcacci, venuto a conoscenza dell'accaduto, dispose un'inchiesta.

Le testimonianze, delle persone presenti all'evento, concordarono e il Vescovo concluse che nessuno poteva ragionevolmente porre in dubbio la mutazione della Madonna da scura e nera in bianca, risplendere e bella. Il successore di Marcacci, il Vescovo Alberghetti, ottenne poi il permesso dal Vaticano di incoronare la 'Madonna del Conforto', onorificenza riconosciuta alle immagini sacre più celebri.



La 'Madonna del Conforto' è ancora oggi oggetto del culto degli aretini (che la celebrano il 15 febbraio di ogni anno). Nel 1993, 'La Madonna del Conforto' fu dichiarata, da Giovanni Paolo ll, protettrice della Diocesi di Arezzo-Cortona e Sansepolcro.