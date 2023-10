Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nel 1878, l'inventore statunitense, diede il nome di 'filamento' al filo che diventa incandescente al passaggio della corrente elettrica. Edison brevettò anche il 'sistema di distribuzione dell'energia elettrica'. Per trovare una lampadina a incandescenza che durasse ore, l'inventore, fece migliaia di esperimenti. A soli 32 anni, ma già con una fama da genio, lo scienziato riuscì nell'impresa e accese le lampadine in strada.Thomas Edison scelse come giorno per il grande evento il 31 dicembre 1879 (capodanno). La strada di Mento Park, vicino al suo laboratorio si illuminò. Molti, incuriositi, vennero anche da lontano per vedere lo spettacolo delle lampadine accese a capodanno. Da allora il progresso non si è più fermato. Così il primo ottobre 1980 lo scienziato, l'inventore, l'imprenditore Thomas Edison aprì la prima fabbrica di lampadine.Il 4 ottobre 1882 a New York fu aperta anche la prima centrale elettrica. Il mondo si stava preparando ad accendere le luci per sempre e ovunque.