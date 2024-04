Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'unicorno è stato celebrato dalla letteratura, dalla musica, dal cinema e dell'arte.La giornata della creatura serve a tutti, adulti e bambini. Per ricordare come la fantasia dia un ingrediente fondamentale per una vita felice.Ci sono tanti modi per festeggiare il giorno dell'unicorno: si può scrivere un un racconto fantasy, disegnare un mondo incantato o guardare un film a tema.Le origini del mito dell'unicorno risalgono almeno al 400 a.C., quando lo storico greco Ctesia menzionò per la prima volta un animale simile a un unicorno.Nei secoli seguenti, la creatura venne descritta anche nelle opere di importanti storici: Aristotele, Plinio il Vecchio e Giulio Cesare sosteneva che gli unicorni erano stati avvistati nella foresta Ercinia, una vasta selva antica in Germania. Anche nel pieno Medioevo, le persone erano convinte che queste creature magiche esistessero davvero.Nel mondo odierno, l'unicorno è ancora molto presente; seppur inesistente rimane un simbolo comune che pervade la cultura popolare.