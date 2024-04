Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rodari, famoso per la sua originalità, grazie alla 'Grammatica della fantasia', sua opera principale, è stato uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie.Tra le le sue opere maggiori si ricordano: 'Filastrocche in Cielo e in Terra', 'Il libro degli errori', 'Favole al Telefono', ' Il gioco dei quattro cantoni' e 'C'era due volte il barone Lamberto'.I testi di Rodari sono spesso pieni d'ironia, ma mirano sempre a trasmettere significati profondi.È bello citare alcune sue frasi che rimangono famose:- Le favole dove stanno? C'è n'è una in ogni cosa: nel legno, nel bicchiere e nella rosa.- Qualche volta le favole succedono al contrario e allora è un disastro.- Dice un proverbio dei tempi andati: 'meglio soli che mal accompagnati'. Io ne so uno uno più bello assai: 'In compagnia lontano vai'.- Ho visto una formica in un giorno freddo e triste, donare alla cicala metà delle sue provviste. Tutto cambia: la morale, le favole le persone... La formica si fa generosa... È una rivoluzione!- Io so le parole più corte del mondo: una dice sì, l'altra dice no. Devi sapere bene adoperarle perché da sole possono contare più di un milione di parolone.