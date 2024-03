Nasce Alessandro Manzoni: era il 7 marzo 1785

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tornato in Italia nel 1810 si sposò con Enrichetta Blondel; a quegli anni risalgono gli 'Inni Sacri' e 'Il Conte di Carmagnola'. La produzione letteraria del Manzoni fu feconda: scrisse anche la tragedia di 'Adelchi', le 'Odi di Marzo 1821', 'Cinque Maggio'.Nel 1821 Alessandro iniziò la stesura di 'Fermo e Lucia', che uscì poi nel 1827.Il Manzoni si trasferì poi a Firenze allo scopo di 'risciacquare i panni in Arno': risale al 1850 la lettera 'Sulla lingua italiana'. Nel 1860, grazie alla diffusione della sua fama, degli studi e delle sue opere, fu nominato senatore del Regno.



Alessandro Manzoni dedicò l'ultima fase della vita allo scopo di unificare la lingua italiana e morì a Milano il 22 maggio 1873.



Il suo capolavoro è stato il romanzo 'I Promessi Sposi' è interessante citare alcune frasi prese da questa Opera conosciuta da tutti.



- 'Si dovrebbe pensate più a fare il bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio'.

- 'All'uomo impicciato, quasi ogni cosa è un nuovo impiccio'.

- 'I poveri, ci vuol poco a farli comparir birbanti'.

- 'Non rivangare quello che non può servire altro che inquietarti inutilmente'.

- 'Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano'.

- 'Dio perdona tante cose, per un'opera di Misericordia'.

- 'Il Coraggio uno non se lo può dare'.

- 'È vero che a giudicare per induzione, e senza la necessaria cognizione dei fatti, si fa alle volte gran torto anche ai birbanti'.

- 'All'avvocato bisogna contare le cose chiare, a lui tocca poi imbrogliarle'.

- 'Fate del bene a quanti più potete, e vi seguirà tanto più spesso d'incontrare dei visi che vi mettono allegria'.