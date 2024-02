Nasce Facebook: 4 febbraio 2004

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mark poi proseguì nell'idea di offrire uno strumento agli studenti per socializzare.Nel 4 febbraio 2004 Facebook aprì ufficialmente i battenti alla 'popolazione' universitaria di Harvard.Il successo fu immediato e nel giro di poche settimane il sito aprì anche a tutti gli studenti universitari di Stati uniti e Canada.Facebook per diventare il social network più utilizzato al mondo, con oltre 3 miliardi di iscritti, subì cambiamenti e divenne una piattaforma a 360 gradi.A metà 2004 Mark con altri fondatori, anch'essi studenti, aprì una società e già dal 2005 investitori iniziarono a interessarsi alla piattaforma .



Le quotazioni di Facebook salirono in fretta, anche Microsoft decise di investire nel progetto con 240 milioni di dollari. I ritmi di Facebook non conobbero sosta e il numero degli utenti continuò a salire.

Dal 2009, il nuovo Network, si espanse in tutto il mondo; il volume di traffico ottenne cifre che superarono Google per numero di visite. Più tardi Facebook con l'acquisto del Network fotografico Instagram e di Wathsapp raggiunse cifre di notorietà stratosferiche.



Negli ultimi anni, però, Facebook ha dovuto affrontare problemi sul fronte della privacy: il problema della sicurezza è sicuramente quello più difficile da affrontare e decreterà il futuro di Facebook.