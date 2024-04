Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stata progettata dall'ingegnere Corradino D'Ascanio; la Vespa è uno dei prodotti di disegno più famosi nel mondo, più volte utilizzato come simbolo del design italiano.Piaggio l'ha così descritta: 'Motocicletta a complesso originale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica'.È uno scooter economico, pulito, semplice e alla portata di tutti. I proprietari della Vespa stanno comodi: lo spazio è vuoto sotto le gambe. La catena è il motore sono interni e non ci si sporca più. Lo scudo frontale protegge il passeggero dall'aria, dal fango e dalla pioggia.Nel 1964, Piaggio, lancia anche la Vespa 50: la prima nella storia con motore fa 50 cc.È disegnata su misura del nuovo codice della strada: grazie alla cilindrata ridotta può essere guidata anche dai 14enni e i suoi colori sono più forti e vivaci. Nel 1977 nasce poi il modello Vespa PX che rimarrà in produzione per quasi 40 anni.