Divenuto Presidente degli Stati Uniti, Kennedy diede forma alle sue idee e dispose l'istituzione del Peace Corps, come strumento per mantenere rapporti di amicizia con le aree post coloniali dell'Africa e dell'Asia. I primi 55 volontari furono inviati in Ghana e Tansania e prima della partenza furono ricevuti da John Kennedy.Il 22 settembre 1961 il progetto fu approvato e nei successivi due anni oltre 7.300 volontari furono inviati in 44 paesi; il loro numero crebbe continuamente fino ad arrivare a 15.000 nell'anno 1966.Le attività di Peace Corps si svolgono in diversi campi, per ognuno dei quali sono attivati specifici progetti. I campi d'intervento sono: l'educazione, la salute, lo sviluppo economico, l'ambiente, l'agricoltura. I volontari della fondazione dei corpi della pace sono presenti ora in molti paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'Europa Orientale, America Latina.Dalla sua nascita sono stati, in tutto, impiegati oltre 210.000 volontari.