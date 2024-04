Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Simpson sono stati un fenomeno culturale che ha incarnato un'epoca della classe media americana rappresentata con i suoi vizi e le sue virtù. Le storie della simpatica famiglia si svolgono in una cittadina chiamata Springfield, chiamata così poiché è uno dei nomi più comuni degli Stati Uniti: ci sono ben 71 città statunitensi che si chiamano con questo nome. Springfield evidentemente rappresenta la società nel suo insieme e non una precisa città.I Simpson sono poi diventati uno degli show di punta della Century Fox. E nel corso degli anni hanno vinto importanti premi televisivi. Le avventure della famiglia attirano non solo i bambini ma anche gli adulti.Il numero del Magazine Time del 31 dicembre 1999 ha acclamato i Simpson come 'Miglior serie televisiva del secolo'.