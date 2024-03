Scoperto il vaccino contro la poliomelite: 26 marzo 1953

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Venne così debellata la poliomelite chiamata anche 'Paralisi infantile' perché colpiva prevalentemente i bambini. Salk, da 6 anni si occupava di studi sulla poliomelite presso l'università di Pittsburgh, aveva attestato gli effetti del vaccino anche su se stesso. Nel 1954, la vaccinazione venne poi sperimentata su due milioni di volontari. Visti gli ottimi risultati, nell'aprile 1955, prese il via la campagna di vaccinazione a livello nazionale. Dopo alcuni anni arrivò poi un nuovo vaccino, somministrabile oralmente, sviluppato dal ricercatore americano, di origine polacca, Alberto Sabin.Esistono pertanto due tipi di vaccino contro la poliomelite: uno a virus attenuati (Sabin) e l'altro a virus uccisi (Salk), che prendono il nome dai due ricercatori.

Per la facilità di somministrazione (attraverso un semplice contagocce) e per il suo basso costo, il vaccino di Albert consentì di eliminare la poliomelite nella maggior parte del mondo. Il vaccino di Sabin tuttavia non poteva essere utilizzato nei soggetti immunocompromessi e nelle donne incinte a causa degli effetti collaterali gravi. Il vaccino di Salk, invece possedeva maggiori requisiti di sicurezza. Venne allora utilizzato in diversi paesi tra cui l'Italia e somministrato per via intramuscolare. Con tale vaccino inoltre non si rendeva più necessaria l'esecuzione di molti richiami. Negli Stati Uniti, Jonas Salk, ricevette, per la sua scoperta la medaglia presidenziale della libertà.