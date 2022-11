Oggi si celebrano tutti i Santi, esempi di vita

Il primo novembre di ogni anno si celebra la festa di Ognissanti.Il Martyrologium Romanum dice: 'Si esulta nei cieli mentre in tutta la terra si unisce la Chiesa a questa gioia; i fedeli con la preghiera, domandano di poter imitare nella vita mortale l'esempio dei Martiri e dei Santi, per partecipare al loro trionfo nei secoli eterni, al cospetto della Divina maestà'.Già i primi cristiani invocavano la grazia di mantenersi forti nella fede e coraggiosi nelle avversità, facendosi 'raccomandare' al Signore da coloro che già avevano testimoniato la fede sacrificando la vita.Anche oggi come allora ogni comunità onora e venera i Santi come patroni celesti.Le loro tombe diventano poi centri di culto. I Santi particolarmente illustri diventano centri di più vasta attrazione, quasi Santuari nazionali. Ai Santi locali vengono così aggiunti nella devozione cristiana quelli la cui fama si è molto diffusa: Santi di tutti, invocati da tutti.Prendono forma i calendari cristiani, nei quali ogni giorno si rammenta una o più nomi di Santi: ognuno di essi ha così la sua festa.Per quanto sia grande il numero dei Santi che la Chiesa celebra la festa, è certo molto più grande il numero di coloro i quali non si conosce il nome, le virtù, i meriti. Quante anime sante di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, presso tutti i popoli.Onorano i nostri fratelli che con le stesse nostre difficoltà e tentazioni hanno raggiunto il Cielo.Questa folla immensa che noi oggi festeggiamo, pur passando attraverso le tribolazioni della vita, devono essere per noi di grande consolazione e di incitamento ad imitarli.Il brano dell'Apocalisse di San Giovanni, nella messa di questo giorno, si legge che 'una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua' è davanti al Trono dell'Altissimo. È prefigurare qui la folla sterminata di Santi noti e ignoti di tutti i tempi.Anche il Vangelo di Ognissanti, nel Discorso delle Beatitudini ci fa capire che la santità non è cosa per privilegiati, ma indica passò per passo l'itinerario verso la santità percorribile da tutti, in tutti i Tempi.Buon onomastico a tutti i lettori comunque essi si chiamano Santo.