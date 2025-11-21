Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Addio a Vittorio Montanari

Anche dove ti trovi ora, saprai diffondere il tuo sapere e la tua bontà

Il giorno 20-11-2025 è mancato all'affetto dei suoi cari


VITTORIO MONTANARI

di anni 74


Ne danno il doloroso annuncio:

la moglie Fiorenza, i figli Paolo e Anna, i nipoti Emma, Sofia, Federico e Caterina, la nuora Michela, il genero Giuseppe, unitamente ai parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 22 novembre

partendo dall'abitazione di via Sabbioni 78 a Sozzigalli di Soliera

direttamente per l'Ara Crematoria di Modena.


