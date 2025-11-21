Addio a Vittorio Montanari

Il giorno 20-11-2025 è mancato all'affetto dei suoi cari
VITTORIO MONTANARI
di anni 74
Ne danno il doloroso annuncio:
la moglie Fiorenza, i figli Paolo e Anna, i nipoti Emma, Sofia, Federico e Caterina, la nuora Michela, il genero Giuseppe, unitamente ai parenti tutti.
Anche dove ti trovi ora, saprai diffondere il tuo sapere e la tua bontà
I funerali avranno luogo sabato 22 novembre
partendo dall'abitazione di via Sabbioni 78 a Sozzigalli di Soliera
direttamente per l'Ara Crematoria di Modena.
