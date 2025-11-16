Dottor Fausto Barbieri, a tre anni dalla scomparsa il ricordo è sempre vivo

UN ALTRO ANNO E' PASSATO SENZA DI TE, MI MANCHI TANTO, MA TU VIVI SEMPRE NEL MIO CUORE
LUANA
Anniversario
Dottor Fausto Barbieri
scomparso il 16 novembre 2022, nato l'8 marzo 1955
Fausto Barbieri, noto oncologo modenese è stato referente per la patologia oncologica polmonare e coordinatore del gruppo di Oncologia toracica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Dal 1998 è stato Consulente del Registro Tumori della Provincia di Modena. È stato membro dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dell’Associazione Italiana Oncologia Toracica (AIOT) e dell’International Association for the Study Lung Cancer (IASLC).'Fausto è stato un punto di riferimento per l’Oncologia non solo modenese, un uomo che amava profondamente il suo lavoro e che ha fatto tantissimo per la collettività' - le parole del direttore Generale, Claudio Vagnini.'Una vita dedicata alla cura dei tumori. Una vita che dopo una lunga e faticosa lotta l’ha visto perdere l’ultima battaglia, quella più importante' – ha detto a nome di tutti i colleghi il professor Massimo Dominici, direttore dell’Oncologia del Policlinico.'Il ritratto professionale di Fausto – aggiungono la dottoressa Michela Maur, la dottoressa Federica Bertolini e il dottor Roberto Sabbatini, oncologi del Policlinico - non può essere distinto da quello umano.
L’uomo, prima che medico, sapeva cogliere l’essenziale nelle relazioni interpersonali, diventando
