Dottor Fausto Barbieri, a tre anni dalla scomparsa il ricordo è sempre vivo

UN ALTRO ANNO E' PASSATO SENZA DI TE, MI MANCHI TANTO, MA TU VIVI SEMPRE NEL MIO CUORE

LUANA





Anniversario

Dottor Fausto Barbieri

scomparso il 16 novembre 2022, nato l'8 marzo 1955

Sul quotidiano online La Pressa è possibile pubblicare necrologi, adesioni al lutto, ringraziamenti, trigesimi e anniversari. Per informazioni: 333 2502449 - segreteria@lapressa.it

Fausto Barbieri, noto oncologo modenese è stato referente per la patologia oncologica polmonare e coordinatore del gruppo di Oncologia toracica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Dal 1998 è stato Consulente del Registro Tumori della Provincia di Modena. È stato membro dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dell’Associazione Italiana Oncologia Toracica (AIOT) e dell’International Association for the Study Lung Cancer (IASLC).'Fausto è stato un punto di riferimento per l’Oncologia non solo modenese, un uomo che amava profondamente il suo lavoro e che ha fatto tantissimo per la collettività' - le parole del direttore Generale, Claudio Vagnini.'Una vita dedicata alla cura dei tumori. Una vita che dopo una lunga e faticosa lotta l’ha visto perdere l’ultima battaglia, quella più importante' – ha detto a nome di tutti i colleghi il professor Massimo Dominici, direttore dell’Oncologia del Policlinico.'Il ritratto professionale di Fausto – aggiungono la dottoressa Michela Maur, la dottoressa Federica Bertolini e il dottor Roberto Sabbatini, oncologi del Policlinico - non può essere distinto da quello umano.L’uomo, prima che medico, sapeva cogliere l’essenziale nelle relazioni interpersonali, diventandospesso per i suoi pazienti una guida sicura e fidata; sapeva lavorare con i colleghi dimostrando non solo il suo lato strettamente professionale, quanto quello umano condividendo le gioie e tristezze di una vita vissuta in oncologia. Ha dedicato la vita intera alla cura dei pazienti affetti da mali incurabili, capace di una comunicazione sobria e seria, a volte ironica con la quale provava a farsi gioco del destino beffardo. Ma è proprio questo destino che l’ha visto costretto a lottare contro un male inguaribile, provando personalmente il dolore della sconfitta ma dimostrando fino alla fine, sotto il suo baffo iconico, grande fierezza e dignità. Barbieri lascia una grande eredità che amici e colleghi tutti proveranno ad onorare continuando la strada da lui tracciata'.