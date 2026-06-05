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Addio a Cristiano Leonelli

Addio a Cristiano Leonelli

Non piangete su di me o voi che tanto ho amato. Ritorno a Dio per godere una felicità che non finisce mai

1 minuto di lettura

Il giorno 04-06-2026 è mancato all'affetto dei suoi cari



CRISTIANO LEONELLI

di anni 71



Ne danno il doloroso annuncio:

la moglie Carla, il figlio Giuseppe, i nipoti Federico e Caterina, la nuora Anna, i fratelli Margherita, Pier Giorgio ed Elisabetta, le cognate Luisa e Giuliana, unitamente i parenti tutti.





Non piangete su di me o voi che tanto ho amato. Ritorno a Dio per godere una felicità che non finisce mai.





I funerali avranno luogo sabato 6 giugno alle 14.30

partendo dalle Camere Ardenti del Policlinico di Modena per la chiesa parrocchiale di Bastiglia, ove sarà celebrata la Santa Messa.

Al termine si formerà il corteo per il cimitero locale ove avverrà la tumulazione.



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