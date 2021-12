Permesso di soggiorno a singhiozzo perché Si Cobas? Il Prefetto ci ascolti

Manifesteranno mercoledì 22 dicembre con un presidio davanti alla questura perché quello è il luogo in cui vengono rinnovati o diniegati i loro permessi di soggiorno, ma l'obiettivo è quello di essere ascoltati dal Prefetto.Sono i lavoratori stranieri rappresentati dai Si Cobas. Molti di loro, anche da dieci anni in Italia, continuano ad avere ma che soprattutto a seguito di partecipazione a presidi sindacali hanno registrato problemi nel rinnovo dei permessi di soggiorno. C'è chi a causa di questi problemi si è visto anche revocare il permesso di soggiorno di lunga durata e conseguentemente negare la possibilità di ricongiungersi con la sua novello sposa.Nel video uno lavoratore che rappresenta altri colleghi che hanno registrato problematiche e il referente provinciale Si Cobas Enrico Semprini, sulle ragioni della protesta

