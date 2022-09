Soumahoro: 'Mi batterò per cancellare la Bossi-Fini, e vorrei un reddito di esistenza non legato al lavoro'

'Abolizione della legge Bossi-Fini, salario minimo, reddito di esistenza svincolato dalle politiche attive del lavoro per garantire dignità alla persona. Sogno una società dove la differenza non fa discriminazione ma fa ricchezza e dove ognuno possa realizzare il vero spirito della costuzione basata sul lavoro e la dignità'. che deve essere garantita anche da un solario minimo. Aboubakar Soumahoro candidato nel collegio uninominale di Modena per il centro-sinistra in quota verdi e sinistra Italia rilancia il programma di lista e coalizione dal nuovo quartiere generale di via Nicola Fabrizi a Modena.Si presenta insieme alla moglie e suo figli piccolo e con loro taglia il nastro della nuova sede elettorale, poi ricorda la sua storia nel suo paese in costa d'Avorio, in una famiglia povera con 8 fratelli fino all'arrivo in Italia. 'La mia famiglia mi ha insegnato il valore della solidarietà e della condivisione, anche nella povertà'.

A seguirlo ed ascoltarlo una sessantina di persone. Tra queste i segreteri provinciali e cittadina del PD Solomita e Venturelli, così come le rappresentanze di Verdi (si rivede Paolo Silingardi, già assessore all'ambiente del Comune di Modena), l'attuale assessore all'ambiente Alessandra Filippi e, per la sinistra, Paolo Trande.



Oumaroro parla prevalentemente di lavoro e, su nostra domanda, di immigrazione. Sempre a domanda glissa invece sulla questione caro energia, politiche energetiche e transizione, limitandosi a dire di avere una proposta trasparente e di non nascondere nulla. Tantomeno divisioni e distanze. Per esempio quelle che i Verdi e sinistra hanno con l'alleato PD sul tems dei rigassificatori. Netta la risposta sull'immigrazione, e quando facciamo notare che le proteste contro la legge Bossi Fini non hanno mai portato a nessun cambiamento negli ultimi 20 anni, anche con i governi di sinistra. 'Mi batterà per cambiare questa legge'