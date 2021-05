Terapia intensiva, scende l'età dei ricoverati, attenzione ai sintomi

'Siamo in un periodo che potremmo definire di bassa marea, ovvero in cui in terapia intensiva arrivano meno pazienti, ma sono trascorsi 15 giorni dall'ingresso in zona gialla, le prossime due settimane ci aiuteranno a capire come passeremo l'estate. Speriamo di non dovere assistere a nuovi picchi dell'epidemia'. E' l'auspicio del Prof. Massimo Girardis, responsabile dell'Hib di terapia intensiva del Policlinico di modena. Con lui un breve punto sullo stato della terapia intensiva alla luce di dati che indicano una riduzione nel numero di ricoveri ma che variano anche nella tipologia dei ricoverati. L'effetto dei vaccini sulla fascia più anziana della popolazione ha ridotto ricoveri e sintomi gravi, che invece aumentano nella fascia dai 55 ai 65 anni. 'Purtroppo la variante inglese che è responsabile ormai dell'80-90% dei contagi a differenza dalle prima di Whuan, non ha tantissimi prodromi però nel momento in cui si sviluppa colpisce più duramente'.'Se dalla febbre e ai primi sintomi alla grave prima prima passavano 10 giorni, adesso ne passano tre. Anche perché la risposta immunitaria in persone più giovani un po' più forte rispetto a quella degli anziani'.'Di non aspettare. Nel momento in cui ci sono sintomi a livello respiratorio, chiamare l'ospedale e non rimanere a casa'