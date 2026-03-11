Arredare il bagno nel 2026: come trasformare lo spazio più intimo della casa in un ambiente di design

Il bagno non è più soltanto una stanza funzionale. Negli ultimi anni si è affermata una nuova sensibilità progettuale che lo colloca al centro della casa, trasformandolo in un luogo di benessere, relax e cura personale. Secondo i dati dell’Osservatorio Casa del Politecnico di Milano, il bagno è oggi il terzo ambiente per investimento medio nella ristrutturazione domestica, subito dopo cucina e soggiorno.

A trainare questa evoluzione contribuisce anche l’e-commerce specializzato, che ha reso accessibili soluzioni di design un tempo riservate ai soli showroom. Tra le realtà italiane che hanno intercettato questa domanda si distingue Exagon Shop, piattaforma con sede a Napoli che dal suo catalogo online propone migliaia di articoli per l’arredamento bagno, combinando qualità Made in Italy, prezzi competitivi e un servizio di assistenza dedicato.

Mobili da bagno: il design che si adatta a ogni spazio

Sospesi, a terra o salvaspazio: la scelta del mobile bagno è il primo passo per definire il carattere dell’ambiente. Le tendenze 2026 privilegiano linee pulite, finiture naturali come il legno cannettato e palette cromatiche che spaziano dai toni neutri — bianco, grigio e rovere — a colori più decisi come il verde salvia, il blu petrolio e il rosa cipria.

L’aspetto funzionale resta centrale: cassetti con chiusura soft-close, lavabi integrati in ceramica o resina e strutture modulari che permettono di sfruttare anche i bagni più piccoli.

Accessori bagno: i dettagli che fanno la differenza

Su Exagon Shop la collezione mobili da bagno copre un’ampia fascia di prezzo e stile, rendendo il bagno di design alla portata di ogni budget.

Se il mobile definisce la struttura, sono gli accessori a dare personalità al bagno. Portasapone, dispenser, porta-asciugamani e set coordinati in acciaio inox, polirresina o effetto marmo permettono di creare un’atmosfera coerente con il resto dell’arredamento. Il nero opaco si conferma la finitura più richiesta per chi cerca un’estetica contemporanea e minimal, mentre i toni terra — khaki, terracotta e tortora — rispondono alla tendenza organic che caratterizza il design d’interni nel 2026. La sezione accessori bagno di Exagon Shop raccoglie centinaia di referenze organizzate per linea e colore, facilitando la composizione di set armonici anche per chi non ha dimestichezza con l’interior design.

Box doccia: vetro temperato e profili minimal per un bagno contemporaneo

Il box doccia è diventato un vero elemento d’arredo. Le pareti in vetro temperato da 6 e 8 millimetri, con profili in cromo, nero o oro rosa, sostituiscono le vecchie cabine in plastica e contribuiscono a dare luminosità e profondità anche ai bagni più contenuti.

Acquistare online: sicurezza e convenienza

Le configurazioni vanno dall’angolare classico alla nicchia scorrevole, fino alle soluzioni walk-in a parete fissa, perfette per chi desidera un effetto spa. Nel catalogo box doccia di Exagon Shop sono disponibili modelli reversibili con chiusura magnetica e sistemi ad ante battenti o scorrevoli, oltre a piatti doccia in ceramica e acrilico per completare l’installazione.

Uno dei vantaggi dell’acquisto su piattaforme specializzate come Exagon Shop è la possibilità di confrontare centinaia di prodotti senza spostarsi, approfittando di promozioni dedicate e spedizioni sicure con imballaggi studiati per proteggere materiali delicati come ceramica e vetro. La piattaforma offre inoltre assistenza via telefono e WhatsApp, un aspetto apprezzato da chi cerca un supporto umano anche nell’esperienza digitale.

Rinnovare il bagno non richiede più grandi investimenti né lunghe attese: basta un progetto chiaro, qualche scelta di stile e un partner affidabile con cui realizzarlo.