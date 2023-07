Business mentor: i benefici per chi vuole migliorare le proprie performance di leadership

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













business mentor come Gianni Simonato.Queste figure, negli ultimi anni, si sono guadagnate sempre più visibilità nel campo dell’organizzazione aziendale. Nulla di strano se si pensa che, ormai, le aziende sono contesti complessi, dove non è più sufficiente farsi strada con le hard skill.L’esperienza, in poche parole, è importante, ma è solo uno dei mattoni di quell’edificio ricco di sfaccettature che è il profilo di un manager.Il mondo è dominato dalla tecnologia, l’approccio al lavoro è cambiato radicalmente e, se si vuole rimanere al passo con i tempi, è necessario essere in grado di cavalcare al meglio l’onda di questi mutamenti, trasformandoli in valore per il proprio team.In questi frangenti, il business mentor può rivelarsi decisivo. Come mai? Perché si tratta di un professionista che guida chi si rivolge a lui, il mentee, in percorsi personalizzati che hanno lo scopo di migliorare la situazione dell’azienda partendo da un aspetto diverso dalle performance, ossia lo sviluppo della leadership imprenditoriale.Cosa si intende quando la si chiama in causa? Innanzitutto la capacità di influenzare e di motivare. Per arrivare a questo risultato, è necessario lavorare su diversi aspetti. Tra questi spiccano indubbiamente le abilità comunicative a fini persuasivi (parliamo ovviamente sia di comunicazione verbale, sia di comunicazione scritta).



Grazie alla consulenza del business mentor, l’imprenditore che vuole migliorare le proprie soft skill ha la possibilità di lavorare anche sull’ottimizzazione delle relazioni interpersonali con i propri dipendenti, ottimizzando l’ascolto empatico, un aspetto essenziale per capire quali sono i desideri e le aspettative delle persone con cui si ha a che fare.



Un altro aspetto da considerare quando si parla dei vantaggi del business mentoring nei casi in cui si punta a migliorare la propria leadership imprenditoriale riguarda il lavoro sulle capacità di negoziazione, sempre più rilevanti in un mondo complesso come quello attuale, in cui è nodale essere in grado di operare in maniera efficace anche in gruppo.



Differenza tra management e leadership



Grazie a un buon percorso di business mentoring, l’imprenditore che vuole dare una svolta, partendo dal miglioramento delle proprie soft skill, alla situazione dell’azienda ha la possibilità di rendere realtà il passaggio, ad oggi cruciale, da un approccio di management a uno di leadership.

Il buon manager, per esempio, deve essere in grado di selezionare i propri collaboratori (la delega è essenziale per qualsiasi imprenditori e passa dalla capacità di trovare persone con know how fortemente verticalizzati, esperte in ambiti sui quali, molto spesso, l’imprenditore non ha conoscenza).

Il leader possiede questa skill, ma va oltre. Deve essere in grado, infatti, di focalizzare i collaboratori scelti su una specifica visione.

Tornando alle differenze tra manager e leader e al passaggio dalla prima alla seconda situazione grazie all’aiuto del business mentor, è il caso di citare altre due skill. L’analisi dei problemi e la loro successiva risoluzione devono fare parte della “cassetta degli attrezzi” di qualsiasi manager.

Ancora una volta rammentiamo che si tratta di abilità preziose anche per il leader, ma che ci vuole sempre quel quid in più. Quest’ultimo, prevede il focus sulla motivazione e sull’ispirazione, due aspetti fondamentali per portare avanti un progetto aziendale superando gli ostacoli.



Grazie alla consulenza di un business mentor, l’imprenditore ha la possibilità di partire dalle basi, lavorando innanzitutto sulla propria visione. Quest’ultima deve innanzitutto essere presente. Non è possibile, soprattutto in un mondo dominato dall’aspetto valoriale come quello di oggi, fare impresa solo per guadagnare e senza avere una visione di come, con il proprio lavoro quotidiano, si impatterà sul mondo e sul futuro. Nel momento in cui la visione viene elaborata e viene resa chiara, innovativa e attrattiva, si hanno molti più strumenti, dal lato dell’imprenditore, per motivare il proprio team.



A tal proposito, è bene sottolineare che, grazie all’aiuto di un esperto in business mentorship, è possibile non solo costruire una visione che abbia senso, ma anche fare in modo che i collaboratori e i dipendenti la sentano propria. Solo così, infatti, l’azienda può essere condotta in maniera coerente e mirata verso gli obiettivi di business giusti nel momento adeguato.

Un aspetto essenziale a tal proposito riguarda lo sviluppo, nell’imprenditore, della capacità di motivare i propri collaboratori al lavoro in team.



Business mentor: in quali altre situazioni può essere utile?



La consulenza di un business mentor può rivelarsi, come abbiamo appena visto, trasformativa dal punto di vista della qualità della leadership. Esistono anche altre situazioni in cui questa figura può rappresentare un punto di riferimento fondamentale.

Si può contattare un business mentor per capire se la propria idea imprenditoriale è fattibile e sostenibile, ma anche per ottimizzare la fase di avvio e di sviluppo del proprio business.

Un’altra circostanza in cui il business mentor può essere utile riguarda le situazioni in cui è necessario rilanciare il proprio business o ridefinirne i dettagli.



La differenza tra business mentor e business coach



Per sfruttare al massimo le abilità del business mentor, è importante avere le idee chiare in merito alla differenza tra questa figura e un altro professionista molto richiesto dalle aziende, ossia il business coach.

Il business mentor “prende per mano” l’imprenditore mostrandogli, con un approccio che viene di volta in volta customizzato, un percorso che lui stesso ha vissuto con successo.

Il business coach, invece, lavora sul raggiungimento di performance e obiettivi mirati, aiutando il proprio coachee a concretizzarli attraverso un lavoro mentale che mira al miglioramento dell’efficacia e allo smantellamento delle convinzioni limitanti.



Come scegliere il business mentor



Concludiamo rammentando che, quando si deve scegliere il business mentor, è necessario soffermarsi sulla sua formazione - rappresentano un indubbio vantaggio percorsi come la laurea in psicologia o master nella gestione di risorse umane - e, chiaramente, focalizzarsi sulle tipologie di imprese che ha condotto o con le quali ha lavorato, così da appurare la specializzazione in un determinato settore.