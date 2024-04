Come aprire un ristorante di successo a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per poter arrivare ad alti livelli conseguendo il proprio obiettivo di raggiungere il successo in men che non si dica, è necessario riflettere sulle possibilità che il territorio in cui si apre il ristorante offre.

Essere degli chef non basta, perché non bisogna soltanto conoscere tantissime tecniche di preparazione degli ingredienti, ma è anche doveroso pensare alle esigenze e ai desideri dei consumatori.

Nel caso specifico della capitale, è chiaro che i romani per andare a mangiare fuori scegliendo nella fattispecie un nuovo ristorante - ossia il proprio - debbano essere sollecitati in qualche modo. Dando già uno sguardo a quelli che saranno i costi da sostenere per l’acquisizione delle materie prime da cucinare, potrebbe essere doppiamente conveniente selezionare degli ingredienti di assoluta qualità già collocati e lavorati all’interno del territorio di Roma.

Ovviamente, l’estro e la creatività del o dei cuochi sono aspetti fondamentali per dar vita ad un’offerta culinaria originale da accostare alla bontà della tradizione; per esempio, si potrebbero proporre dei piatti tra il gourmet e il fusion, mescolando quanto di bello hanno le migliori cucine internazionali.



Tra i trend c’è quella asiatica, che potrebbe essere integrata nella propria cucina romana anche solo attraverso l’uso di un ingrediente specifico o nella presentazione del piatto stesso, il quale potrebbe risultare orientale nel design.



Il business plan e i documenti



Una volta chiarita l’idea di base relativa alla cucina da offrire ai romani, vanno stabiliti altri aspetti fondamentali come il luogo in cui aprire il ristorante, il personale da assumere, il sito web da generare con tanto di logo e così via. Il consiglio è di informarsi in maniera approfondita sulle migliori zone a Roma dove poter avviare la propria attività, valutando al meglio la visibilità, l’accessibilità e la presenza della concorrenza (cosa offrono gli altri ristoranti?).

Dunque, bisogna raccogliere i documenti necessari e stilare un business plan all’interno del quale ci si può segnare l’iter burocratico da seguire ed il budget da investire in ognuno dei campi fondamentali per l’apertura del ristorante. In tal senso, suggeriamo di farsi seguire passo dopo passo dalla scia commerciale roma, così da non riscontrare problemi di alcun tipo circa le pratiche edilizie in sanatoria, l’apertura del ristorante e tanto altro, poiché il team di esperti in questione è davvero variegato e rapido.



Il brand, tra estetica e pubblicizzazione



In una città come Roma dove gli stimoli non mancano mai, tantomeno l’offerta nei diversi ambiti commerciali e sociali, è necessario riuscire a lavorare al meglio sul brand del proprio ristorante per arrivare al successo. In primo luogo bisogna selezionare degli specifici elementi estetici per trasmettere i valori del ristorante al pubblico in target, ad esempio attraverso un logo peculiare e accattivante, ma anche tramite delle divise personalizzate e un sito web multifunzionale. Inoltre, è importante sfruttare tutti i canali di comunicazione - volantini, pubblicità online, social media - per cominciare a farsi conoscere tramite la pubblicità pianificata (piano di marketing).



Il personale



L’ultimo passaggio è quello relativo all’assunzione del personale. Formare un team equilibrato e in armonia non è semplice, per cui è necessario prendersi i propri tempi nella selezione dei dipendenti. Il suggerimento è di mescolare giovani determinati ad affermarsi nell’ambito della ristorazione a persone di maggior esperienza, con uno chef e un responsabile di sala che sappiano guidare tutti.