Come pulire la cappa in acciaio unta e polverosa

La cappa in acciaio della vostra cucina è unta e incrostata di sporcizia? Fai fatica a togliere la polvere dalla cappa? Ecco i suggerimenti di AEL Assistenza Elettrodomestici su come pulire la cappa, sia all'interno che all'esterno.La cappa della cucina è utilissima, ma gli oli di cottura dei nostri cibi preferiti possono davvero rovinarla. Questi semplici consigli vi mostrano come pulire la cappa in acciaio e mantenerla sempre nuova e funzionante.Il primo passo è pulire l'esterno, dove si depositano il grasso di cottura e la polvere. Utilizzate carta assorbente spessa o gli stracci migliori per pulire bene questa parte. Per essere sicuri di rompere l'amalgama di grasso e polvere, utilizzate un sapone per piatti antigrasso.Mescolatene un po' con acqua calda, magari riempiendo il lavandino e mixandola con sapone per piatti e bicarbonato, e pulite a fondo la cappa.Ora è il momento della parte inferiore della cappa. Se è passato un po' di tempo dalla pulizia della cappa, questo punto potrebbe essere annerito. È una buona idea passare a una spazzola per eliminare eventuali depositi di grasso o cenere. Le cucine a gas tendono a sporcarsi particolarmente in questa zona.Possiamo usare uno sgrassatore specifico o un sapone per piatti e una vaschetta riempita con una miscela di acqua calda e bicarbonato di sodio. In caso di accumuli consistenti, create una pastella con il bicarbonato di sodio, un po' d'acqua e del sale da cucina fino e applicatela sul lato inferiore della cappa in acciaio.Lasciate riposare e agire per circa mezz'ora. Il bicarbonato di sodio è famoso per neutralizzare i composti acidi e può rompere alcuni dei legami che trattengono il grasso.Passate con dei tovaglioli di carta o dei panni in microfibra anche una volta la settimana per rimuovere gli strati di grasso, terminate con uno spray detergente delicato e lucidate la cappa in acciaio con aceto e successivamente con 2 o 3 gocce d'olio d'oliva.Il filtro della cappa è l'elemento più esposto al grasso e deve essere pulito con cura, per evitare malfnzionamenti e guasti che possono compromettere il funzionamento dell'elettrodomestico.Per prima cosa, rimuovete il filtro: la maggior parte di essi è dotata di un anello metallico che consente di estrarlo. Indossate dei guanti in lattice per questa operazione, spesso il filtro molto sporco di grasso.Riempite il lavandino con acqua calda o meglio bollente. Aggiungete all'acqua circa un cucchiaino di sapone per piatti antigrasso e circa ¼ di tazza di bicarbonato di sodio, quindi immergete completamente il filtro.Lasciate il filtro in ammollo per 15-20 minuti, quindi prendete la vostra spazzola per pulire e sgrassate il filtro con decisione. Non esercitate una pressione eccessiva, che potrebbe danneggiare il filtro, ma non abbiate paura di essere vigorosi. Scolate e riempite il lavandino con nuova acqua saponata, se necessario. Quando il filtro è di nuovo pulito, sciacquatelo e asciugatelo accuratamente con un panno.Queste sono semplici operazioni da effettuare regolarmente per mantenere la nostra cappa in acciaio pulita e operativa, ma a volte i guasti sono più gravi e complicati del previsto.In questi casi l'aiuto di un esperto che possa riparare la cappa è fondamentale.