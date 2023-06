Come si fa a spedire un pacco con Bartolini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come con gli altri corrieri, anche con Bartolini è necessario provvedere autonomamente alla preparazione dei pacchi e al riguardo suggeriamo di utilizzare articoli professionali come quelli forniti da questa ditta di materiale per gli imballaggi per proteggere gli oggetti da spedire e assicurare loro la giusta protezione.Ciò va fatto con particolare cura, poiché il corriere potrebbe anche rifiutarsi di ritirare il pacco in questione se quest’ultimo non dovesse essere imballato come si deve.Per evitare che possa verificarsi una spiacevole vicenda come quella appena descritta, è importante innanzitutto rimuovere qualunque etichetta contenente un codice a barre o informazioni su di una spedizione precedente. Successivamente, è opportuno inserire del materiale di riempimento come il pluriball o i fogli di polistirolo, in modo tale che l’oggetto spedito non subisca danni durante la spedizione. Per essere sicuri, magari si potrebbe inserire tale materiale sia prima che dopo il posizionamento del contenuto.Infine, bisogna assolutamente indicare con chiarezza quali sono i dati del mittente e del destinatario, inserendo le informazioni necessarie come il CAP e gli indirizzi dei rispettivi domicili.

Nel momento in cui si affida il pacco al corriere, bisogna anche consegnare a quest’ultimo il Documento di trasporto, scaricabile intuitivamente in formato PDF dall’area Download presente sul sito di Bartolini. In alternativa, si può ritirare il foglio presso un qualunque ufficio del corriere in questione.



Prenotare il ritiro del pacco: come fare?

Una volta completata per bene la procedura dell’imballaggio, per assicurarsi che il corriere Bartolini prenda a sé il pacco, bisogna prenotare il ritiro di quest’ultimo. Fortunatamente c’è da segnalare che Bartolini non si limita a fornire una sola opzione per poter effettuare questo passaggio: di seguito vengono indicate le soluzioni.



Prenotazione online

Per prenotare il ritiro del pacco tramite Bartolini direttamente da casa, è possibile farlo online attraverso il sito web ufficiale del corriere in questione. Una volta che si è sul portale, basta cliccare sulla voce “Prenota un ritiro”, inserire i dati specificando se si è il mittente o il destinatario (così si comprende chi paga le spese di spedizione), e infine si indicano data e orario del ritiro. Tuttavia, è opportuno anche segnalare i dati riguardanti il pacco in sé: peso; descrizione della merce; bancali; colli; volume.

Una volta inserito anche l’indirizzo dove avverrà il ritiro del pacco, e talvolta potrebbe non essere disponibile il ritiro presso il proprio domicilio, basta confermare la prenotazione aggiungendo la propria email o contatto telefonico, e lì arriverà a sua volta la conferma dell’ordine. Si tratta di un servizio disponibile tutti i giorni e 24 ore su 24, grazie al quale è anche possibile indicare se il destinatario preferisce recarsi direttamente al magazzino Bartolini per il ritiro, o se invece lo si fa spedire direttamente a casa sua.



Prenotazione telefonica

In alternativa, si può anche prenotare il ritiro del pacco telefonicamente. Per far ciò, basta informarsi su quale sia la filiale Bartolini della propria zona. Anche in questo caso, dirigendosi sul sito web è possibile cercare questa informazione grazie alla voce “Trova la filiale più vicina”; inserendo le informazioni richieste, si otterrà il numero di telefono e si potrà chiamare per effettuare la prenotazione.