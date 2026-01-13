Come si realizza un gioiello su misura?

La progettazione di un gioiello su misura è un processo composto di momenti magici, ognuno caratterizzato da un proprio fascino unico e speciale, ma tutti finalizzati alla realizzazione di un capolavoro di artigianato più o meno piccolo.Come è naturale, il procedimento per la creazione di un anello sarà differente rispetto a quello impiegato per la realizzazione di un paio di orecchini o di un collier, ma in linea di massima le fasi antecedenti alla parte pratica si assomigliano molto tra di loro.In primo luogo, bisogna naturalmente trovare un artigiano orafo di assoluta e comprovata abilità, capace di ascoltare e interpretare i desideri del committente, spesso poco chiari a lui o a lei stessa. La ricerca può avvenire sia tramite mezzi “tradizionali”, sia servendosi di canali più tecnologici maggiormente legati alle innovazioni della comunicazione digitale a cui abbiamo assistito in questi anni, come social media o piattaforme dedicate. Athanor.shop
, per esempio, è una di queste piattaforme in cui il committente, in base alla sua richiesta, viene messo in contatto con l’artigiano più adatto a realizzarla in base a esigenze, budget e, naturalmente, gusto personale.
Una volta trovata un maestro orafo con cui sia “scattato il click”, si procede a una prima chiacchierata conoscitiva.
Il committente parla della sua idea, e l’artigiano gli rivolge domande per conoscerlo meglio e inquadrare nella maniera più chiara possibile i suoi canoni estetici e le preferenze che quella persona potrebbe avere. Naturalmente, l’esperienza e l’empatia sono elementi fondamentali per creare quell’alchimia necessaria a ogni buon risultato. Non è raro che nelle fasi conclusive di una simile chiacchierata, l’orafo realizzi un veloce schizzo su carta per ottimizzare i tempi e confrontarsi già da subito con la controparte sulla prima idea embrionale di realizzazione.Una volta compreso il sentimento generale dietro al gioiello e all’occasione per cui viene realizzato, l’artigiano si mette all’opera in maniera più approfondita. Il progetto viene sgrezzato nella sua resa su carta o tramite apposito software (Autocad
di solito, ma non solo) in modo da avere dei punti fermi per un prototipo da cui partire.Sottoponendo la bozza al committente, se non sono stati concordati in precedenza, vengono a questo punto scelti i materiali per il gioiello e le eventuali pietre preziose, sempre tenendo conto del budget e soprattutto dell’accostamento estetico tra colori ed effetti ottici.Con il pagamento di un acconto da parte del cliente, viene ufficialmente dato il via alle danze.
Spesso, l’orafo a questo punto realizza un modello in cera del gioiello per avere un telaio fisico e non solo “intangibile” su cui lavorare, soprattutto se vengono utilizzate tecniche come la fusione a vera persa. Il metallo prezioso viene quindi fuso in un apposito stampo e lasciato freddare.Ottenuta la forma più grezza dell’oggetto, questo viene ripulito dalle sbavature e predisposto per il posizionamento delle pietre preziose. A questo stadio, chiaramente, fa molta differenza il tipo di gioiello che si sta realizzando unito alla presenza più o meno massiccia di gemme, che influenza chiaramente il tempo necessario per il completamento del processo.Posizionate e assicurate le pietre nei relativi alloggiamenti (o castoni), gli ultimi tocchi di rifinitura vengono applicati per terminare il lavoro e mettere a posto quei tratti che fanno la differenza tra un gioiello fatto serie e un piccolo capolavoro artigianale fatto a mano.Solitamente a questo punto, il committente riceve una foto o un video del lavoro finito e rimane estasiato dal risultato finale. Il momento del ritiro o della ricezione a casa è portatore di emozioni molto personali e intime, che ognuno vive a modo proprio e associa da quel momento al gioiello.Ciascun gioiello personalizzato, infatti, ha questo enorme valore aggiunto: racconta una storia,
sia per chi lo riceve, sia per chi lo realizza.