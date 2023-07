Depilazione prima di andare al mare: quando e come farla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi, la maggior parte delle persone preferisce una pelle liscia come la seta per motivi di igiene ed estetica. Le soluzioni che vengono adottate da uomini e donne per la depilazione sono tantissime, grazie infatti, ai vari e numerosi metodi sia fai da te sia proposti dai centri estetici.Naturalmente quando l'estate si avvicina molte donne prendono in considerazione anche l'eventualità di risolvere in maniera definitiva il problema dei peli attraverso tecniche come l'epilazione laser, e al riguardo segnaliamo che il sito Lasermilano.it , tra i più autorevoli in questo ambito, fornisce informazioni dettagliate (costi inclusi) riguardo alle implicazioni di tale percorso.Ma quale soluzione scegliere? E quali sono i metodi migliori per una depilazione corretta del corpo? Lo scopriamo insieme!Sicuramente è importante fare attenzione alle tecniche utilizzate. Utilizzare il rasoio come soluzione dell'ultimo minuto potrebbe non essere la scelta migliore. Il rasoio richiede una rasatura frequente, potenzialmente causa irritazioni alla pelle e se non si fa attenzione è possibile che si verifichino dei tagli sulla pelle.Nel caso di utilizzo del rasoio è bene fare molta attenzione alla preparazione della pelle. Meglio fare uno scrub prima di iniziare, dopo di ché, bisogna utilizzare una spuma o crema per la depilazione e un rasoio nuovo e con la giusta lama.Che si scelga di fare una ceretta in casa oppure all’interno di un centro estetico, anche in questo caso, un’attenzione particolare alla preparazione della pelle è davvero molto importante.

Bisogna in primo piano, fare sempre uno scrub delicato. In questo modo, i peli incarniti e la pelle morta andranno eliminati, riuscendo a ottenere un miglior risultato con la ceretta.

Dopo aver fatto la ceretta è bene utilizzare un olio per le gambe, che aiuta anche ad eliminare eventuali residui di cera in eccesso. La sera per lenire la pelle e renderla più luminosa e tonica il consiglio è quello di valutare l’impiego di una crema nutriente per le gambe, magari a base di Aloe.



Luce pulsata: una soluzione a lungo termine



Per coloro che preferiscono una soluzione a lungo termine, la luce pulsata intensa potrebbe essere un'opzione interessante. Questa tecnologia può essere utilizzata anche a casa e promette una riduzione della ricrescita dei peli nel tempo.

Per riuscire a ottenere una pelle liscia e glabra con la luce pulsata, però è essenziale iniziare a utilizzare questo metodo almeno dai tre ai sei mesi prima della stagione estiva.



Consigli e tempistiche per una depilazione corretta



È fondamentale seguire le tempistiche corrette per la depilazione ed evitare l'esposizione al sole immediatamente dopo il trattamento per evitare irritazioni. Inoltre, l'esfoliazione prima della depilazione può aiutare a prevenire peli incarniti.

La ceretta e il rasoio dovrebbero essere usati sempre almeno uno o due giorni prima di andare al mare. Altrimenti c’è il rischio di esporsi al sole e di avvertire una sensazione sgradevole di bruciore, oltre che è più probabile che la pelle si presenti arrossata.

L'idratazione è un altro aspetto importante, soprattutto dopo la depilazione con ceretta. È consigliabile utilizzare creme o lozioni lenitive e idratanti, evitando prodotti profumati che potrebbero causare irritazioni.

Infine, sarebbe meglio adattare la depilazione alle diverse parti del corpo, evitando di trattare tutto allo stesso modo. Valutando le diverse opzioni di depilazione disponibili e scegliendo quella più indicata alla propria pelle si otterranno risultati sicuramente migliori.