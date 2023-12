Evento pubblico: come sponsorizzarlo sul web

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le promozioni in rete, oggi più che mai, assumono una risonanza maggiore rispetto a quelle offline e, proprio per questo motivo, anche gli eventi pubblici trovano ampio spazio per essere comunicati e promossi sui vari portali online.

Al giorno d'oggi per fare sì che un evento pubblico riscontri un buon successo è fondamentale pubblicizzarlo sul web – e a questo proposito Luca Orlandini, attivo da anni nel settore del marketing digitale, conferma che si può creare una landing page efficace senza sito web – oltre che con i canali tradizionali, che comunque mantengono sempre una certa rilevanza.



La buona riuscita di un evento pubblico, del resto, passa attraverso la considerazione di fattori molto disparati. Non basta poco affinché una simile iniziativa abbia successo, anzi. Si tratta di un processo che passa attraverso la considerazione di molteplici aspetti. Si parla, infatti, di event marketing, ossia di una pratica che richiede una buona capacità di pianificazione e coordinazione creativa, richiedendo di avere un buon materiale di partenza con il quale poter promuovere e destare l’interesse in merito all’evento.



Insomma, un’attività da non sottovalutare assolutamente, cruciale per aziende e associazioni culturali. In questo approfondimento, presenteremo alcuni efficaci consigli e nozioni utili per una promozione efficace dell’evento pubblico, a prescindere dal tipo di iniziativa e dal target a cui riferirsi.



Elaborare una buona strategia di comunicazione



Un primo step per potersi assicurare la buona riuscita di un evento pubblico è comunicandone i dettagli con un approccio strategico. Rivolgersi e gestire i contenuti grazie alla collaborazione di un ufficio stampa può essere un’ottima soluzione con la quale poter svolgere un’efficace attività di pianificazione partendo, come già precedentemente accennato, dalla definizione di un target ben definito con cui poter promuovere al meglio gli eventi. In questo senso, la redazione di comunicati stampa di qualità può avere una risonanza ottimale sul pubblico che non è avvezzo ai social network e, inoltre, può tornare utile sia per i quotidiani cartacei che per i giornali online. Un buon comunicato stampa deve rispettare le regole del giornalismo, mantenendo un taglio accattivante e mirato alla promozione dell’iniziativa.



Creare l’evento sui social



Trasporre l’evento e la sua attesa in rete attraverso un calendario social può essere un’ottima soluzione. La funzione eventi di Facebook rappresenta una opzione altamente efficace per promuovere e far conoscere il proprio evento ad una community social. È bene, dunque, curare l’evento inserendo l’immagine, una descrizione dettagliata e tutti gli eventuali link e contatti relativi per l’acquisizione dei biglietti o per maggiori informazioni in merito all’iniziativa. Inserendo la geolocalizzazione, inoltre, si potranno facilitare la visibilità e la diffusione dell’evento.



Ticketing online



Soprattutto quando non si tratta di un evento pubblico, creare degli account sulle piattaforme di ticketing permette di creare, gestire e promuovere l’evento in rete in maniera dettagliata. Oltre alla creazione della vetrina evento, queste piattaforme permettono di visualizzare le statistiche e tenere tracia dei partecipanti, gestendo i ticket e facendo condivisione sui social. Grazie ad un’unica piattaforma, è possibile evitare circostanze complesse e ottimizzare il management della piattaforma stessa e, di conseguenza dell’evento. La risonanza in rete di un evento pubblico può essere amplificata in modo molto notevole con una gestione oculata di ogni mezzo a disposizione.